"Чистки" в Бресте: "за политику" ликвидированы два культурных учреждения









"Во исполнение представления прокуратуры г. Бреста администрации Московского и Ленинского районов города приняли решения о ликвидации социально-культурного учреждения "Театр Крылья Холопа" и культурно-просветительского учреждения "Грунт будущего". Основание - осуществление деятельности, не соответствующей заявленным в уставе целям и предмету", - говорится в сообщении.





В Генпрокуратуре отметили, что с августа 2020 года учреждение "Театр Крылья Холопа" "вопреки уставным задачам, обозначенным как содействие воспитанию личности и развитию общечеловеческих культурных ценностей, организовывало выставки работ и художественные презентации произведений, направленные на формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий".





Также театр занимался “предпринимательством в нарушение положений своего устава".





В Генпрокуратуре сообщили, что "Грунт будущего" в последние годы вместо оказания культурно-просветительских услуг занималось иной не закрепленной уставом деятельностью.





"Учредитель и руководитель учреждения Виктор Климус, член так называемого Координационного совета, был одним из организаторов массовых акций протеста в Бресте, к настоящему времени покинул территорию Беларуси. Учреждение с октября 2020 года по юридическому адресу не располагалось", - сообщает Генпрокуратура.