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Opera приостановила поддержку сервисов VPN в браузерах на территории РФ
Источник материала: Партизан
Браузер Opera отключил поддержку VPN для пользователей из России после ограничений Роскомнадзора.
Ранее 17 июня Роскомнадзор заявил о блокировке VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. По мнению регулятора,
Изначально VPN был отдельным сервисом компании, он прекратил работу в апреле 2018 года. Сейчас сервис встроен в браузер. Этот предупредительный шаг позволит нам и впредь оставаться приверженными конфиденциальности и безопасности наших пользователей и предоставлять им лучшие продукты», — сообщили в компании.
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Браузер Opera отключил поддержку VPN для пользователей из России после ограничений Роскомнадзора.
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