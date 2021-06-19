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Число магазинов «Евроторга» приближается к тысяче
Источник материала: Партизан
Количество действующих точек компании «Евроторг» в Торговом реестре достигло 993. В том числе 16 новых адресов внесены в мае — июне.
Количество действующих точек компании «Евроторг» в Торговом реестре достигло 993. В том числе 16 новых адресов внесены в мае — июне.
По данным самого «Евроторга», по итогам 2020 года было 927 магазинов. То есть с начала текущего года прирост — 66. Это не только сеть «Евроопт», но также «Хит!» и «Грошык».
Отчет «Евроторга» за январь — март 2021 года гласит, что выручка возросла на 8,7% (год к году), до примерно 1,3 млрд рублей. Чистая прибыль равна 27,4 млн против 7,5 млн в первом квартале 2020 года,
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Количество действующих точек компании «Евроторг» в Торговом реестре достигло 993. В том числе 16 новых адресов внесены в мае — июне.
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