В УЕФА отрицают отказ от проведения всех соревнований в Беларуси





Фото: УЕФА не отказывался от проведения в Беларуси матчей (GettyImages)





Об этом сообщает "РИА Новости".





пишет РБК-Украина. По информации фонда, Лямур "выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений". Белорусский фонд спортивной солидарности сообщал об отмене соревнований, ссылаясь на заместителя генерального секретаря УЕФА Кевина Лямура,РБК-Украина. По информации фонда, Лямур "выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений".





"Грядущие матчи УЕФА с участием национальных команд и клубов пройдут в Беларуси по расписанию. Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс УЕФА в 2021 году в Беларуси не состоятся", - сообщил УЕФА.





Напомним, ранее сообщалось о том, что медицинские работники в Беларуси оказались в самом центре кризиса с правами человека. Власти, подконтрольные Александру Лукашенко, преследуют медиков за участие в акциях протестов в стране.







