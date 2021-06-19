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Реплика дня. «У Путина вместо Черчилля с Рузвельтом – Лукашенко и Асад»

19.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский политик Григорий Явлинский – об итогах встречи Путина и Байдена.

Реплика дня. «У Путина вместо Черчилля с Рузвельтом – Лукашенко и Асад»

Фото Alexander Zemlianichenko / AP

— Ни о какой «новой Ялте» не может быть и речи. У Путина вместо Черчилля с Рузвельтом — Лукашенко и Асад, — делает вывод из встречи в Женеве Григорий Явлинский. — Это осознанный выбор российской власти, смысл и содержание политики Кремля даже не с 2014 года, а еще с 2007-го. Но этот выбор — тупиковый.

Изображать из себя СССР и пытаться проводить сегодня политику 60-летней давности — грубая историческая ошибка. Это опасное заблуждение, что можно куда-то вернуться. Разрушить все можно, а вернуться назад в прошлое — нет.

С СССР Запад вел диалог как с союзником во Второй мировой войне — с уважением и благодарностью. К нынешней России совсем иное отношение, особенно после Украины и Крыма.

 
 
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Российский политик Григорий Явлинский – об итогах встречи Путина и Байдена.
 
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