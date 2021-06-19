|
Как приготовить мороженое дома: 3 необычных рецепта
19.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Приготовить мороженое в домашних условиях на самом деле вполне посильная задача. Вариаций множество: от классического пломбира до оригинальных сочетаний. Для создания летнего десерта вам понадобится блендер и немного времени. Самые необычные рецепты домашнего мороженого от диетического до веганского в подборке Sputnik.
Творожное пп-мороженое
Ингредиенты:
Подсластитель
Банан, шоколад, кокосовая стружка - по желанию
Приготовление:
К творогу добавляем йогурт, какао и подсластитель. Пробиваем блендером до однородности. Отправляем в морозилку на 30 минут.
Украшаем мороженое бананом, кокосовой стружкой и шоколадом.
Кофейное мороженое
Ингредиенты:
Приготовление:
Смешиваем все ингредиенты и измельчаем в блендере до гладкого состояния. Готовую смесь раскладываем по кофейным чашкам и отправляем в морозилку на пару часов.
Готовый десерт посыпаем шоколадной стружкой и украшаем сливками
Клубничное веганское мороженое
Ингредиенты:
Приготовление:
В блендере измельчаем клубнику с бананом, добавляя щепотку ванилина и мускатный орех. Перемешиваем до однородности.
Готовое мороженое охлаждаем в холодильнике один час, а после раскладываем по креманкам и украшаем шоколадом и ягодами.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Простые рецепты вкусного, а главное полезного домашнего лакомства, которые спасут вас от жары и лишних калорий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)