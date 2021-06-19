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Как приготовить мороженое дома: 3 необычных рецепта

19.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Приготовить мороженое в домашних условиях на самом деле вполне посильная задача. Вариаций множество: от классического пломбира до оригинальных сочетаний. Для создания летнего десерта вам понадобится блендер и немного времени. Самые необычные рецепты домашнего мороженого от диетического до веганского в подборке Sputnik.

Творожное пп-мороженое

Ингредиенты:

  • творог - 180 гр;
  • натуральный йогурт - 100 гр;
  • какао - 5 гр.

Подсластитель

Банан, шоколад, кокосовая стружка - по желанию

Приготовление:

К творогу добавляем йогурт, какао и подсластитель. Пробиваем блендером до однородности. Отправляем в морозилку на 30 минут.

Украшаем мороженое бананом, кокосовой стружкой и шоколадом.

Кофейное мороженое

Ингредиенты:

  • замороженные (нарезанные) бананы - 4 шт;
  • холодный крепкий кофе - 200 мл;
  • какао - 2 ст.л;
  • кленовый сироп - 4 ст.л;
  • шоколадная стружка и взбитые сливки.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты и измельчаем в блендере до гладкого состояния. Готовую смесь раскладываем по кофейным чашкам и отправляем в морозилку на пару часов.

Готовый десерт посыпаем шоколадной стружкой и украшаем сливками

Клубничное веганское мороженое

Ингредиенты:

  • замороженные нарезанные бананы - 4 шт;
  • охлажденная клубника - 500 гр;
  • ванилин;
  • мускатный орех;
  • белый шоколад и ягоды для украшения.

Приготовление:

В блендере измельчаем клубнику с бананом, добавляя щепотку ванилина и мускатный орех. Перемешиваем до однородности.

Готовое мороженое охлаждаем в холодильнике один час, а после раскладываем по креманкам и украшаем шоколадом и ягодами.

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