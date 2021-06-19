Как приготовить мороженое дома: 3 необычных рецепта

Источник материала: Sputnik Беларусь

Приготовить мороженое в домашних условиях на самом деле вполне посильная задача. Вариаций множество: от классического пломбира до оригинальных сочетаний. Для создания летнего десерта вам понадобится блендер и немного времени. Самые необычные рецепты домашнего мороженого от диетического до веганского в подборке Sputnik.

Творожное пп-мороженое

Ингредиенты:

творог - 180 гр;

натуральный йогурт - 100 гр;

какао - 5 гр.

Подсластитель

Банан, шоколад, кокосовая стружка - по желанию

Приготовление:

К творогу добавляем йогурт, какао и подсластитель. Пробиваем блендером до однородности. Отправляем в морозилку на 30 минут.

Украшаем мороженое бананом, кокосовой стружкой и шоколадом.

Кофейное мороженое

Ингредиенты:

замороженные (нарезанные) бананы - 4 шт;

холодный крепкий кофе - 200 мл;

какао - 2 ст.л;

кленовый сироп - 4 ст.л;

шоколадная стружка и взбитые сливки.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты и измельчаем в блендере до гладкого состояния. Готовую смесь раскладываем по кофейным чашкам и отправляем в морозилку на пару часов.

Готовый десерт посыпаем шоколадной стружкой и украшаем сливками

Клубничное веганское мороженое

Ингредиенты:

замороженные нарезанные бананы - 4 шт;

охлажденная клубника - 500 гр;

ванилин;

мускатный орех;

белый шоколад и ягоды для украшения.

Приготовление:

В блендере измельчаем клубнику с бананом, добавляя щепотку ванилина и мускатный орех. Перемешиваем до однородности.

Готовое мороженое охлаждаем в холодильнике один час, а после раскладываем по креманкам и украшаем шоколадом и ягодами.

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