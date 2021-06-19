УЕФА отказалась от любых мероприятий в Беларуси под своей эгидой

Источник материала: АФН

УЕФА отказалась от проведения в Беларуси всех мероприятий под своей эгидой, сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур в ответ на соответствующий запрос Фонда спортивной солидарности.

Также господин Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав.