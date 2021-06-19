Отдохните с пользой — вот какие идеи для бизнеса можно найти на природе

Источник материала: ProBusiness

В такую погоду вы наверняка проводите время на природе (или уж точно об этом мечтаете). Но помимо отдыха это время можно потратить с пользой — например, найти в окружающих красотах источник вдохновения для нового перспективного проекта. Так поступили герои нескольких наших материалов. Что из этого получилось — читайте далее.

Альбина Антоненкова работала в отделе продаж в аграрной компании в Днепре. Девушке удавалось буквально завораживать клиентов и каждый месяц перевыполнять планы. Поработав четыре года, Альбина наконец задумалась о том, чтобы начать свое собственное дело. Но выбрала очень необычную нишу — продажу и разведение хищных насекомых, таких как шмели, клещи и клопы.



Альбина Антоненкова. Фото: личный архив

«Постоянно сталкиваюсь с убеждением: если ты девушка, то бизнес тебе кто-то сделал — папа, муж или парень. И этот бизнес обязательно должен быть каким-то "женским" — например, салон красоты или магазин одежды. Я уже давно на такое не реагирую. У бизнеса и лидерства нет пола. Девушка вполне может создать и построить бизнес с нуля в любой сфере, даже такой, как агро», — уверена Альбина.

Компании «Экокультура», которую основала Альбина, уже 7 лет. Годовой оборот составляет около € 5 млн. Насекомых экспортируют в 8 стран и планируют расширять географию поставок.

О том, как бизнес Альбины влияет на сельскохозяйственную отрасль и что нужно знать, чтобы работать с опасными насекомыми, читайте по ссылке .

До 30 лет Татьяна Полякова работала в найме, но поняла, что не хочет продолжать так всю жизнь. Поэтому она поменяла жизнь коренным образом и запустила собственное производство крафтового меда и бренд ZUZZA. И все это — на фоне начавшейся весной 2020 года пандемии.



Фото предоставлено автором

«У нас в семье давно закрепились традиции пчеловодства. Все началось в 1962 году, когда мой дедушка купил улей с пчелами. Он развивал пасеку и приобщил к этому занятию моего отца. Он и сейчас продолжает заниматься пчеловодством. А я все каникулы проводила в деревне и, можно сказать, выросла на пасеке. С детства очень люблю мед и не жалуюсь на здоровье, поэтому искренне верю в его пользу. Когда к 30 годам встал вопрос, чем бы я на самом деле хотела заниматься, вспомнила детскую мечту о своем небольшом бизнесе», — поделилась Татьяна.

Сейчас компания Татьяны продает мед онлайн. Основной канал привлечения покупателей — аккаунт в Instagram. В рекламу в этой соцсети вкладывают от $ 300 до $ 700. А сейчас Татьяна планирует расширять ассортимент и продавать больше необычных сортов меда.

О том, как семейное дело нескольких поколений превратилось в современный онлайн-бизнес, читайте в нашем материале .

Два года назад Ксения и Сергей Вятские переехали жить за город в собственный дом. К этому семью подтолкнуло общение с фермерами — фанатами своего дела. Пара поняла, что хочет быть ближе к природе, самостоятельно выращивать овощи, фрукты и зелень и развивать свой проект «Ўсё Сваё» по доставке наборов фермерских продуктов.



Ксения Вятская. Фото: личный архив

«Обычно в село перебираются потерянные горожане, уставшие от суеты и бешеного ритма. По крайней мере у многих сложился образ таких измученных офисной работой людей, которые сбежали подальше от цивилизации, чтобы растить картошку, заводить кур и работать руками. Но для меня это была борьба со своими собственными страхами и предубеждениями. И она принесла результат. Я поняла, что жизнь намного шире схемы минского метрополитена», — поделилась Ксения.

Проект «Ўсё Сваё» объединил в сообщество около 200 фермеров, каждый из которых производит местные продукты. Пока бизнес только развивается и не приносит семье больших доходов, но при этом Ксения и Сергей заверяют — они совершенно счастливы.

О том, как годами идти к своему бизнесу и добиться своего, несмотря ни на что, читайте в этом материале .

Молодой архитектор Анна Тимошина всегда интересовалась флористикой и растениями — и решила начать бизнес, который позволит совместить профессию и хобби. Так она предложила рынку необычные способы оформления интерьера и «дачу на кухне».



Анна Тимошина. Фото из личного архива

«Идей было много, но я понимала, что одна не смогу заниматься сразу всеми направлениями. Поэтому для начала решила сфокусироваться только на одном продукте — фитостены из стабилизированного мха. Первый заказ я получила от крупной компании на изготовление панно с их логотипом», — вспоминает Анна.

Девушка мечтает, что проект «Зелень.IN» в будущем будет связан не только с декором, но и с проектированием экологичных интерьеров.

О том, как развивать «зеленый бизнес» и зарабатывать на мхе и озеленении в интерьере — в нашем материале .

Маша Дивак бросила карьеру айтишницы в «Яндекс», чтобы заниматься любимым делом — создавать букеты и украшать интерьеры композициями из экзотических растений и цветов.



Маша Дивак. Фото из аккаунта JUNGLE в Instagram

«Мой мир перевернулся, когда я пошла на вечерние курсы флористики. Я просто потеряла голову — учила названия цветов, ночами после работы делала домашние задания — букеты из тех цветов, что давали нам в школе. Все вокруг смотрели на меня как на сумасшедшую — но я была очень счастлива», — объясняет Маша.

О том, как ИТ-подход помогает строить современный бизнес в традиционной нише, читайте по ссылке .

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