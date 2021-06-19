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В Горецком районе мужчина погиб от выстрела оружия, которое сделал сам
Источник материала: Партизан
Трагедия произошла 17 июня в деревне Сеньково Горецкого района, сообщает Следственный комитет.
В Горецком районе мужчина погиб от выстрела оружия, которое сделал сам
Фото СК
Как сообщает следствие,
Чтобы скрыть следы, второй мужчина выбросил в реку составные части оружия и боеприпасы, которые следователи позже извлекли после осмотра участка водоема.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) УК. Расследование продолжается, назначен ряд экспертных исследований.
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Трагедия произошла 17 июня в деревне Сеньково Горецкого района, сообщает Следственный комитет.
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