Литовская компания купила терминал для поставки нефтепродуктов в обход Беларуси













Об этом сообщает пресс-служба Orlen Lietuva.





Терминал предназначен для отгрузки нефтепродуктов, произведенных в Мажейкяе и предназначенных для Польши и Украины. «Приобретение погрузочного терминала в Моцкава рядом с польско-литовской границей не только повысит безопасность, но и обеспечит стабильные поставки продукции в Польшу», — заявил председатель правления Orlen Даниэль Обайтек.





По его мнению, сделка будет выгодна не только концерну, но и экономикам стран Литвы и Польши.





Нефтетерминал в Моцкаве был построен в 2017 году, его отгрузочная способность составляет 1,2 млн тонн жидких нефтепродуктов в год. Ранее Orlen Lietuva использовала его в рамках договора о сотрудничестве для поставок нефтепродуктов в Польшу и на Украину в обход Беларуси.