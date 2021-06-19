Беларусь распродает свой лес? В Китай отправят пиломатериалы на рекордные 8,8 млн USD









Специальные торговые сессии по реализации пиломатериалов в Китай проводятся на БУТБ с декабря 2020 года при поддержке Минлесхоза. Это позволяет диверсифицировать экспортные поставки белорусской пилопродукции с традиционного направления — стран Европейского союза — в иные перспективные регионы.





— За 5 месяцев этого года на «китайских спецсессиях» реализована пилопродукция на сумму 8,4 млн USD, а с учетом последней сессии — 17,2 млн USD. Для сравнения за весь прошлый год общий экспорт пиломатериалов в Китай по результатам специальных и обычных торговых сессий составил 12,8 млн USD, — отметили в пресс-службе БУТБ.





Главная особенность специальных торгов в том, что лоты пиломатериалов выставляются на нескольких базисах поставки, что позволяет покупателю выбирать наиболее удобный пункт приемки товара. Как правило, это крупные морские порты и железнодорожные станции.