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Криштиану Роналду установил мировой рекорд по числу подписчиков в Instagram

19.06.2021 09:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

CentralAsia (CA) - Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человек, который набрал 300 миллионов подписчиков в соцсети «Инстаграм».


Криштиану Роналду

Только в начале, пишет centralasia.media, этого года аккаунт футболиста насчитывал 250 миллионов подписчиков.

Следом за Роналду по популярности в Instagram идут американский актер Дуэйн Джонсон (246 млн) и певица Ариана Гранде (244 млн подписчиков).

На аккаунт Роналду можете перейти здесь.
 
 
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CentralAsia (CA) - Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человек, который набрал 300 миллионов подписчиков в соцсети «Инстаграм».
 
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