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Криштиану Роналду установил мировой рекорд по числу подписчиков в Instagram
Источник материала: Партизан
CentralAsia (CA) - Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человек, который набрал 300 миллионов подписчиков в соцсети «Инстаграм».
Криштиану Роналду
Только в начале,
Следом за Роналду по популярности в Instagram идут американский актер Дуэйн Джонсон (246 млн) и певица Ариана Гранде (244 млн подписчиков).
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CentralAsia (CA) - Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человек, который набрал 300 миллионов подписчиков в соцсети «Инстаграм».
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