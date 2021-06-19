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СМИ: ЕС анонсировал новые санкции – запрет кредитования, ограничение экспорта сигарет и нефтепродуктов

19.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Речь идет также о более жестком эмбарго на поставки оружия.

Евросоюз намерен запретить выдачу кредитов Беларуси после достижения в пятницу соглашения об экономических санкциях в отношении официального Минска, сообщает «Евроньюс».

Телеканал ссылается на заявление австрийского МИДа.

Данные меры должны послужить наказанием белорусским властям за принудительную посадку самолета Ryanair для ареста Романа Протасевича.

Ограничения для финансового сектора Беларуси, если они будут согласованы правительствами ЕС на политическом уровне, будут включать: запрет на новые займы, запрет инвесторам из ЕС торговать ценными бумагами или покупать краткосрочные облигации и запрет банкам стран-участниц ЕС предоставлять инвестиционные услуги. Экспортные кредиты ЕС также прекратятся.

Лидеры ЕС соберутся в следующий четверг на запланированный саммит. Пока не ясно, одобрит ли они сделку, согласованную с экспертами.

Эксперты ЕС, которым поручено разработать санкции, также договорились о запрете экспорта из блока в Беларусь любого коммуникационного оборудования, которое может быть использовано для шпионажа, а также о более жестком эмбарго на поставки оружия.

Они также согласовали ограничения на закупку в ЕС табачных изделий из Беларуси, а также нефти и нефтепродуктов, а также запрет на импорт калийной соли.

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Теги: Минск
 
 
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