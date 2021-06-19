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Жара накрыла страну — объявлен оранжевый уровень опасности

19.06.2021 09:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

19 июня сохранится влияние периферии антициклона с центром над Средней Волгой и очень теплой воздушной массы.

Жара накрыла страну — объявлен оранжевый уровень опасности
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +30..+32°C;
  • Витебск +29..+31°C;
  • Гомель +30..+32°C;
  • Гродно +29..+31°C;
  • Могилев +29..+31°C;
  • Минск +28..+30°C.

Из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение.

В жаркую погоду организм теряет воду, поэтому очень важно ее пополнять. Что лучше всего пить в жару? Возможно эти десять напитков помогут вам без последствий перенести зной.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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19 июня сохранится влияние периферии антициклона с центром над Средней Волгой и очень теплой воздушной массы.
 
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