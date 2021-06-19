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Жара накрыла страну — объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
19 июня сохранится влияние периферии антициклона с центром над Средней Волгой и очень теплой воздушной массы.
По прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного.
Температура воздуха в регионах:
Из-за сильной жары
В жаркую погоду организм теряет воду, поэтому очень важно ее пополнять. Что лучше всего пить в жару? Возможно эти
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19 июня сохранится влияние периферии антициклона с центром над Средней Волгой и очень теплой воздушной массы.
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