МОТ ужесточила позицию по Беларуси из-за нарушений норм конвенции о свободе профсоюзов

Комитет по применению стандартов в рамках 109-й сессии Международной конференции труда 18 июня утвердил заключение о выполнении Беларусью норм конвенции № 87 Международной организации труда (МОТ) о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы.





Заседание проходило в онлайн-формате. Текст заключения огласила председатель комитета Корин-Эльза Ангонеман-Мвондо. Видеозапись ее выступления разместил на своем сайте Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП).

В заключении комитет «с глубокой обеспокоенностью и сожалением» обратил внимание на «многочисленные заявления о чрезвычайных формах насилия и подавления выступлений участников мирных протестов и забастовок». «Речь идет о задержаниях, заключении и пытках трудящихся, которых поместили под стражу после президентских выборов в августе 2020 года», — говорится в документе.

Комитет «выразил глубокую обеспокоенность» тем, что правительство Беларуси не приняло меры по выполнению большинства рекомендаций комиссии по расследованиям от 2004 года, которые касаются конвенции № 87.

Комитет по применению стандартов призвал правительство страны «незамедлительно восстановить полное уважение прав и свобод трудящихся», а также «гарантировать адекватную защиту или предоставить иммунитет от любых форм административного задержания должностных лиц профсоюзов, которые осуществляют свою деятельность и пользуются своими гражданскими свободами, включая свободу слова и свободу собраний».

Правительство Беларуси призвали «принять меры по освобождению всех задержанных профсоюзных деятелей и отказаться от любого преследования тех, кто участвовал в мирных протестах, воздержаться от арестов, применения насилия или запугивания в отношении профсоюзных лидеров, которые занимаются своей законной деятельностью». Комитет призвал Беларусь незамедлительно провести независимое расследование всех случаев запугивания и применения насилия, о которых было заявлено.

Комитет также призвал правительство на законодательном уровне или уровне правоприменительной практики устранить препятствия для регистрации профсоюзов и «самым решительным образом» призвал Беларусь «воздержаться от любого вмешательства в процессы создания профсоюзов на частных предприятиях, отказаться от призывов к созданию профсоюзных организаций под угрозой ликвидации компаний, а также открыто заявить, что создание профсоюзов остается именно правом трудящихся».

Беларусь призвали привести законодательство о массовых мероприятиях и иные акты в соответствие с принципами свободы собраний, отказаться от санкций в отношении профсоюзных деятелей, участвовавших в мирных протестах, не препятствовать профсоюзам в получении помощи от иностранных организаций и др.

«Комитет разочарован медленным прогрессом в выполнении рекомендаций комиссий по расследованию, — говорится в заключении. — Последние события демонстрируют, что правительство сделало шаг назад в том, что касается обязательств по выполнению норм конвенции. Поэтому комитет призывает правительство до следующей конференции принять все необходимые меры, чтобы целиком выполнить оставшиеся рекомендации комиссии по расследованиям. Комитет предлагает правительству воспользоваться технической помощью МОТ».

Беларусь в очередной раз внесли в список стран, систематически нарушающих права трудящихся и профсоюзов.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич после утверждения заключения назвала этот документ «необъективным и несправедливым». Она заявила, что в нем не учтены представленная правительством информация по спорным вопросам, а также позиция выступивших в ее поддержку стран.

«К сожалению, наши опасения оправдались: противники Беларуси использовали площадку Комитета по применению стандартов для выдвижения в отношении нашей страны необоснованных, не имеющих ничего общего с реальной ситуацией обвинений, — сказала чиновница. — Политические акции протеста, проводимые с нарушением законодательства, несущие угрозу общественному порядку, жизни и здоровью граждан, стали основным поводом для ужесточения позиции в отношении нашей страны. Такой подход, по мнению правительства Республики Беларусь, является неприемлемым. События, которые имели исключительно политическую природу и никоим образом не были связаны с процессами социального диалога в сфере труда, не должны и не могут являться основой для оценки ситуации с соблюдением в стране положений конвенции МОТ № 87».

Костевич также заявила, что ряд стран вместо развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках МОТ «активно способствует дестабилизации обстановки» в Беларуси. По ее мнению, против страны «развернута массированная информационная атака, принимаются шаги для формирования крайне негативного образа Беларуси на международной арене».

Все это, считает министр, делается для того, чтобы «оправдать беспрецедентные и необоснованные санкции в отношении белорусских предприятий». Она заявила, что эффектом от санкций станет «потеря рабочих мест, увольнения, сокращение доходов граждан». «МОТ не должна позволить использовать свой авторитет в таких несправедливых целях», — сказала Костевич.

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