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В исполкомах проходят прямые линии с властью

19.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В исполкомах проходят прямые линии с властью

Благоустроить территорию вокруг себя можно, не дожидаясь Дожинок. В этом готовы помочь представители власти. Прямые линии пройдут сегодня в исполкомах. 

Дороги, водоснабжение, работа автолавки, покос травы – по любым вопросам можно обращаться по телефонам на экране. Звонки принимают с 9 утра до 12. Опыт решения таких вопросов есть – как правило, разобраться удаётся в краткие сроки.

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Благоустроить территорию вокруг себя можно, не дожидаясь Дожинок. В этом готовы помочь представители власти. Прямые линии пройдут сегодня в исполкомах.  Дороги,...
 
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