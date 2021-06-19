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В исполкомах проходят прямые линии с властью
Источник материала: ОНТ
Благоустроить территорию вокруг себя можно, не дожидаясь Дожинок. В этом готовы помочь представители власти. Прямые линии пройдут сегодня в исполкомах.
Дороги, водоснабжение, работа автолавки, покос травы – по любым вопросам можно обращаться по телефонам на экране. Звонки принимают с 9 утра до 12. Опыт решения таких вопросов есть – как правило, разобраться удаётся в краткие сроки.
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Благоустроить территорию вокруг себя можно, не дожидаясь Дожинок. В этом готовы помочь представители власти. Прямые линии пройдут сегодня в исполкомах. Дороги,...
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