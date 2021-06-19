Представители МВД поздравили медиков с профессиональным праздником

Источник материала: ОНТ

В преддверии Дня медика врачей поздравляли работники МВД. Духовой оркестр, открытки и цветы – это было только начало. Заслуженные награды и ценные подарки сотрудникам ведомственного госпиталя вручил министр внутренних дел.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: «Огромное спасибо за вашу работу, в которую вы вкладываете душу, за милосердие и за то, что сохраняете человеческие жизни. Прошлый год, отмеченный пандемией, стал для вас настоящей проверкой на прочность. И вы ее с честью выдержали. Ни один из вас не сказал: "Я устал, я не пойду в красную зону, это опасно". Вы шли туда, рискуя собственным здоровьем, продолжали делать свою работу. Чтобы поставить пациента на ноги, вернуть его к полноценной жизни, вам приходится не спать ночами, самоотверженно ухаживать за ним, лечить и поддерживать морально, не считаясь с личным временем. Мы это видим и ценим».

Теплые поздравления от руководителей ведомства услышали и специалисты центральной поликлиники МВД. Руководители подразделений вручили им сертификат на покупку медоборудования. И сообщили об открытии нового тренажерного зала для медиков.

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