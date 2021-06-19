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Представители МВД поздравили медиков с профессиональным праздником
Источник материала: ОНТ
В преддверии Дня медика врачей поздравляли работники МВД. Духовой оркестр, открытки и цветы – это было только начало. Заслуженные награды и ценные подарки сотрудникам ведомственного госпиталя вручил министр внутренних дел.
Теплые поздравления от руководителей ведомства услышали и специалисты центральной поликлиники МВД. Руководители подразделений вручили им сертификат на покупку медоборудования. И сообщили об открытии нового тренажерного зала для медиков.
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В преддверии Дня медика врачей поздравляли работники МВД. Духовой оркестр, открытки и цветы – это было только начало. Заслуженные награды и ценные подарки...
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