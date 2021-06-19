ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представители МВД поздравили медиков с профессиональным праздником

19.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Представители МВД поздравили медиков с профессиональным праздником

В преддверии Дня медика врачей поздравляли работники МВД. Духовой оркестр, открытки и цветы – это было только начало. Заслуженные награды и ценные подарки сотрудникам ведомственного госпиталя вручил министр внутренних дел. 

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: «Огромное спасибо за вашу работу, в которую вы вкладываете душу, за милосердие и за то, что сохраняете человеческие жизни. Прошлый год, отмеченный пандемией, стал для вас настоящей проверкой на прочность. И вы ее с честью выдержали. Ни один из вас не сказал: "Я устал, я не пойду в красную зону, это опасно". Вы шли туда, рискуя собственным здоровьем, продолжали делать свою работу. Чтобы поставить пациента на ноги, вернуть его к полноценной жизни, вам приходится не спать ночами, самоотверженно ухаживать за ним, лечить и поддерживать морально, не считаясь с личным временем. Мы это видим и ценим».

Теплые поздравления от руководителей ведомства услышали и специалисты центральной поликлиники МВД. Руководители подразделений вручили им сертификат на покупку медоборудования. И сообщили об открытии нового тренажерного зала для медиков.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии Дня медика врачей поздравляли работники МВД. Духовой оркестр, открытки и цветы – это было только начало. Заслуженные награды и ценные подарки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жара накрыла страну — объявлен оранжевый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by