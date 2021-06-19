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Автопробег «За единую Беларусь!» пройдёт по маршруту Могилёв – Быхов

19.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автопробег «За единую Беларусь!» пройдёт по маршруту Могилёв – Быхов

Ещё один дорожный марафон стартует сегодня. Он уже стал традицией выходных: патриоты Беларуси приглашают в автопробег по новому маршруту. На этот колонна проследует из Могилева в Быхов.  

Старт в 9:00. В Быхове участники посетят синагогу, замок Ходкевичей и Сапегов, мемориал воинской славы «Лудчицкая высота». После возложения цветов пройдёт благотворительная акция «Неравнодушные сердца». Далее – экскурсия по местному краеведческому музей и посещение женского монастыря. Присоединиться может любой желающий. 


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Теги: Могилев
 
 
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Ещё один дорожный марафон стартует сегодня. Он уже стал традицией выходных: патриоты Беларуси приглашают в автопробег по новому маршруту. На этот колонна...
 
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