|
В сети появилось видео с места крушения самолета с парашютистами
19.06.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В ходе полета у самолета отказал один из двигателей – экипаж принял решение вернуться на аэродром. При развороте L-410 задел крылом кроны деревьев и рухнул на землю.
По разным данным, в результате крушения погибли от четырех до девяти человек, в том числе два пилота. Всего на борту находились 19 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет Л-410 (L-410) разбился утром в субботу в Кемеровской области. Погибли, по различным данным, от 4 до 9 человек, в том числе два пилота. Смотрите видео с места...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)