В сети появилось видео с места крушения самолета с парашютистами

Источник материала: Sputnik Беларусь

Авиакатастрофа произошла в субботу , 19 июня, утром. Самолет L-410 со спортсменами-парашютистами осуществлял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области.

В ходе полета у самолета отказал один из двигателей – экипаж принял решение вернуться на аэродром. При развороте L-410 задел крылом кроны деревьев и рухнул на землю.

По разным данным, в результате крушения погибли от четырех до девяти человек, в том числе два пилота. Всего на борту находились 19 человек.