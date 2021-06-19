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В сети появилось видео с места крушения самолета с парашютистами

19.06.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Авиакатастрофа произошла в субботу, 19 июня, утром. Самолет L-410 со спортсменами-парашютистами осуществлял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области.

В ходе полета у самолета отказал один из двигателей – экипаж принял решение вернуться на аэродром. При развороте L-410 задел крылом кроны деревьев и рухнул на землю.

По разным данным, в результате крушения погибли от четырех до девяти человек, в том числе два пилота. Всего на борту находились 19 человек. 

 
 
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Самолет Л-410 (L-410) разбился утром в субботу в Кемеровской области. Погибли, по различным данным, от 4 до 9 человек, в том числе два пилота. Смотрите видео с места...
 
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