ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Агрохунта в ООН проголосовала против запрета на поставку оружия путчистам в Мьянме

19.06.2021 09:51 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Беларусь оказалась единственной страной, проголосовавшей против резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, призывающей прекратить поставки оружия в Мьянму.

В поддержку документа в пятницу, 18 июня, высказались 119 участников голосования, еще 36, включая Россию, Китай и Иран, воздержались, против выступила только синеокая, передает DW.

В документе содержатся призывы освободить Аун Сан Су Чжи, которая до путча являлась главой МИД и госсоветником Мьянмы, а также других политзаключенных. Резолюция ГА не носит юридически обзывающего характера.

Совбез ООН, чьи резолюции, напротив, обязательны к исполнению, начиная с 1 февраля, когда произошел путч, и до сих пор не смог выработать единого текста, ограничиваясь лишь осуждением насилия в Мьянме.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году. В ноябре 2020 года на выборах победила с большим преимуществом Национальная лига за демократию Аун Сан Су Чжи. Представители вооруженных сил заявили о фальсификации результатов голосования.

Позднее, 1 февраля, военные захватили власть в Мьянме, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Аун Сан Су Чжи и многие другие политики были арестованы. Позднее, 14 июня, над экс-главой МИД начался процесс. В республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, жестко подавляемые военными. По данным базирующейся в Таиланде правозащитной организации "Ассоциация помощи политзаключенным" (AAPP), в ходе протестов погибли не менее 863 человек, более 6000 были задержаны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь оказалась единственной страной, проголосовавшей против резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, призывающей прекратить поставки оружия в Мьянму.
 
Новости дня
Новости разные
 
Романчук: «Россия будет играть главную скрипку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by