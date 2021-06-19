ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Протасевич отрицает информацию о его допросе сепаратистами ЛНР

19.06.2021 09:51 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Задержанный в Минске блогер Роман Протасевич отрицает информацию о его допросе сепаратистами ЛНР.

Как сообщила адвокат Инесса Оленская, подзащитный был удивлен такой информацией и вопросом об этом.

«Он это отрицает», — сказала Оленская, которую цитирует БелаПАН.

16 июня «генеральный прокурор» ЛНР Сергей Горенко поблагодарил Лукашенко и правоохранительные органы Беларуси за возможность «провести необходимые следственные действия» с Протасевичем.

Оленская также сообщила, что ее жалоба в Генеральную прокуратуру на противодействие в оказании юридической помощи подзащитному, которую она подала еще в конце мая, перенаправлена для рассмотрения в прокуратуру города Минска.

В жалобе защитница указала, что два дня не может попасть к подзащитному, и просила принять меры прокурорского реагирования.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанный в Минске блогер Роман Протасевич отрицает информацию о его допросе сепаратистами ЛНР.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жара накрыла страну — объявлен оранжевый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by