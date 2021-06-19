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Honor объявила «конкурентную войну» Apple
Источник материала: Партизан
Глава Honor Чжао Мин рассказал о планах компании составить конкуренцию и даже превзойти гаджеты Apple.
По мнению Чжао, в ближайшее время Honor продемонстрирует настоящий технологический прорыв,
Компания рассчитвает на платформу Qualcomm Snapdragon 888 и грядущий релиз модели Magic 3, которая отличается не только техническими характеристиками, но и уникальным дизайном.
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Глава Honor Чжао Мин рассказал о планах компании составить конкуренцию и даже превзойти гаджеты Apple.
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