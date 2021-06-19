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Галкина объявила о завершении карьеры

19.06.2021 09:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусская гимнастка Екатерина Галкина объявила о завершении карьеры.





«В 4 года я начала заниматься художественной гимнастикой и этому делу я отдала целых 20 лет! И вот настал этот прекрасный день, когда проснувшись утром тебе не надо в спортивный зал и ты вообще абсолютно свободен.

Что я тут хочу сказать... Хочу сказать слова благодарности вам – моим любимые поклонники и болельщики! Вы всегда были со мной поддерживая меня: писали, присылали подарки, удивляли невероятными поступками! И этот пост я хочу посвятить вам.

Моя спортивная карьера заканчивается, но уверена, вы еще не раз сможете меня увидеть на творческий вечерах, в театрах и на концертах! Так же я выступлю с показательным номером на нашем этапе Кубка мира в Минске 4 июля!» – написала Галкина в своем Instagram.

Галкина за свою карьеру завоевала 4 серебряные и 1 бронзовую медаль ЧМ, была участницей ОИ-2016 года.

Напомним, Галкина подписала провластное письмо спортсменов. 
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусская гимнастка Екатерина Галкина объявила о завершении карьеры.
 
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