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На Евро-2020 тремя матчами завершается второй тур группового этапа

19.06.2021 09:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодняшний игровой день на чемпионате Европы по футболу подведет черту под вторым туром группового этапа.

На Евро-2020 тремя матчами завершается второй тур группового этапа

Вначале на будапештской  «Пушкаш-Арене» сойдутся венгры и французы (начало в 16:00).

Далее эстафету подхватит «Альянц-Арена», на которой в 19:00 будет дан стартовый свисток в поединке португальцев и немцев.

Завершится день на «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Здесь в 22:00 начнут определять сильнейшего испанцы и поляки.

Накануне прошли три матча:

  • Швеция — Словакия — 1:0;
  • Хорватия — Чехия — 1:1;
  • Англия — Шотландия — 0:0.

 

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Сегодняшний игровой день на чемпионате Европы по футболу подведет черту под вторым туром группового этапа.
 
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