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На Евро-2020 тремя матчами завершается второй тур группового этапа
Источник материала: Навiны
Сегодняшний игровой день на чемпионате Европы по футболу подведет черту под вторым туром группового этапа.
Вначале на будапештской «Пушкаш-Арене» сойдутся венгры и французы (начало в 16:00).
Далее эстафету подхватит «Альянц-Арена», на которой в 19:00 будет дан стартовый свисток в поединке португальцев и немцев.
Завершится день на «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Здесь в 22:00 начнут определять сильнейшего испанцы и поляки.
Накануне прошли три матча:
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Сегодняшний игровой день на чемпионате Европы по футболу подведет черту под вторым туром группового этапа.
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