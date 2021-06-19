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"Страхи/Ошибки". Близкий человек употребляет наркотики, или мне кажется?

19.06.2021 10:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Страхи/Ошибки". Близкий человек употребляет наркотики, или мне кажется?
Что делать, если появилось подозрение, что близкий человек попал под наркозависимость, консультируют эксперты: заведующий отделением профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Сергей Долгий и директор фонда "Диакония", врач-нарколог Елена Рыдалевская.

01:10 В каком возрасте чаще всего становятся наркоманами?

06:50 Правда ли что у детей из благополучных семей больше угроз?

08.35 Очень важно обратить внимание на странную работу: закладчики, которые сами не знают что доставляют

11:30 Если у вашего ребенка на банковской карте стали появляться большие деньги – это повод сильно насторожиться

15:10 Что делать родственникам, которые узнали, что их близкий - наркоман?

19:25 Чего нельзя делать ни в коем случае

21:20 По каким критериям определить, что ребенок стал употреблять наркотики?

24:30 "Я-послание" вместо "наезда"

36:00 Технология любви

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По статистике, каждый 20-й человек в мире пробовал наркотики. Бывает, что родственник или знакомый вдруг начинает вести себя "странно". По каким признакам определить,...
 
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