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"Страхи/Ошибки". Близкий человек употребляет наркотики, или мне кажется?
19.06.2021 10:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
01:10 В каком возрасте чаще всего становятся наркоманами?
06:50 Правда ли что у детей из благополучных семей больше угроз?
08.35 Очень важно обратить внимание на странную работу: закладчики, которые сами не знают что доставляют
11:30 Если у вашего ребенка на банковской карте стали появляться большие деньги – это повод сильно насторожиться
15:10 Что делать родственникам, которые узнали, что их близкий - наркоман?
19:25 Чего нельзя делать ни в коем случае
21:20 По каким критериям определить, что ребенок стал употреблять наркотики?
24:30 "Я-послание" вместо "наезда"
36:00 Технология любви
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По статистике, каждый 20-й человек в мире пробовал наркотики. Бывает, что родственник или знакомый вдруг начинает вести себя "странно". По каким признакам определить,...
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