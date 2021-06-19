Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Страхи/Ошибки". Близкий человек употребляет наркотики, или мне кажется?

Что делать, если появилось подозрение, что близкий человек попал под наркозависимость, консультируют эксперты: заведующий отделением профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Сергей Долгий и директор фонда "Диакония", врач-нарколог Елена Рыдалевская.

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08.35 Очень важно обратить внимание на странную работу: закладчики, которые сами не знают что доставляют

11:30 Если у вашего ребенка на банковской карте стали появляться большие деньги – это повод сильно насторожиться

15:10 Что делать родственникам, которые узнали, что их близкий - наркоман?

19:25 Чего нельзя делать ни в коем случае

21:20 По каким критериям определить, что ребенок стал употреблять наркотики?

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36:00 Технология любви

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