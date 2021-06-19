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Более 90 человек эвакуировали из общежития в Новополоцке из-за пожара

19.06.2021 10:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из общежития в Новополоцке во время пожара эвакуировали 92 человека, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в общежитии по ул. Блохина поступило в 02.04. Во время ликвидации возгорания работниками МЧС из здания эвакуированы 92 человека, из них 14 детей. Также спасен гражданин 1957 года рождения. Он госпитализирован в учреждение здравоохранения.

В результате пожара в одной из комнат общежития уничтожено имущество, закопчены стены, потолок. Причина возгорания устанавливается.

Всего за прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошло 3 пожара, на которых травмирован 1 человек, повреждено 2 строения и 1 единица техники.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В результате пожара в одной из комнат общежития уничтожено имущество, закопчены стены, потолок. Причина возгорания устанавливается.
 
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