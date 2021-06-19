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Доллар рванет вверх: прогноз курса рубля на неделю 21-25 июня
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как это ни странно, налоговый период на прошедшей неделе не помог белорусскому рублю, и доллар не подешевел, а подорожал, причем весьма существенно: на 1,4%, достигнув 18 июня 2,5153 рубля за доллар.
Средневзвешенный курс евро за неделю упал на 0,9%, составив18 июня 2,9964 рубля за евро,
А курс российского рубля увеличился на 0,6% – до 3,485 белорусского рубля за 100 российских.
Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе увеличилась на 0,6%. А объем торгов иностранными валютами на бирже немного опустился: до 394,7 млн. рублей с 400,1 млн. рублей за предшествовавшую неделю.
Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют
Такая динамика стоимости валютной корзины и объема торгов указывает на превышение спроса на иностранную валюту над предложением, которое оказалось на крайне низком уровне, намного меньше обычного для середины месяца. То есть сократились как предложение, так и спрос на валюту.
Похоже, что на участников валютного рынка начала оказывать давление угроза введения новых санкций со стороны ЕС. Принят четвертый пакет санкций, в который попали 70 человек и 7 организаций из Беларуси. Он должен быть окончательно утвержден на встрече МИД ЕС 21 июня, после чего станет известно, что же в нем. По данным информационного агентства Reuters, предлагается, в частности, запретить покупку в Беларуси нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений. Это грозит Беларуси серьезными неприятностями.
Кроме того, дополнительные санкции могут ввести и США, о чем 17 июня сообщила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Правда, США серьезно Беларусью не интересуются. Такой вывод можно сделать из итогов встречи президентов РФ и США 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что президенты обсуждали вопрос о Беларуси, причем темы поднял Джо Байден. Дмитрий Песков сообщил, что американцы считают случай с посадкой самолета Ryanair в Минске недопустимым нарушением, но у российской стороны есть своя позиция.
На таком фоне кажутся несколько странными достижения белорусской экономики: по итогам января-мая ВВП страны вырос на 3,1%. А заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич сообщил, что восстановление затронуло практически все отрасли и около 2/3 экономики находятся в зоне роста. Главный драйвер роста по его словам, промышленность, объем производства в которой увеличился на 11%. К этому привело восстановление спроса на внешних рынках, в результате чего белорусский экспорт за четыре месяца текущего года вырос более чем на треть.
Он отметил, что сальдо внешней торговли в 2,5 раза превышает аналогичный уровень прошлого года, причем при росте экспорта товаров на 35,3% задолженность по расчетам от внешнеторговых партнеров РБ выросла только на 13,6%. Это объясняет укрепление рубля, произошедшее в мае.
Но все эти успехи имели место до введения санкций, которые могут значительно ухудшить ситуацию на валютном рынке, если действительно будут ведены ограничения в отношении белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений.
В то же время, рубль может получить кратковременную поддержку 21-22 июня, когда завершается июньский период уплаты налогов. Тем не менее, в целом можно прогнозировать продолжение роста стоимости валютной корзины, которая может подорожать за неделю примерно на 0,5%.
Прогноз курса евро на рынке форекс
Федеральная резервная система США на заседании 16 июня преподнесла сюрприз экспертам и участникам валютного рынка, изменив свое мнение в отношении перспектив денежной политики. Если ранее большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС считало возможным начать увеличение ставок по федеральным фондам только в 2024 году, то теперь они прогнозируют это уже в 2023 году. Имеются чиновники, которые считают необходимым начать повышение уже в 2022 году.
Более того, глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что на заседании говорили также о том, чтобы начать обсуждать вопрос об окончании программы выкупа ценных бумаг.
После такой новости курс евро на рынке форекс опустился на 1,1% – ниже уровня 1,2 доллара. Добил европейскую валюту глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, который в интервью CNBC заявил, что обсуждение программы уже началось, и в ФРС считают, что возможно, не стоит покупать ипотечные ценные бумаги (в связи с бумом на рынке недвижимости). После этого курс евро упал ниже 1,19 доллара.
После столь резкого ослабления европейской валюты можно ожидать коррекции, то есть роста курса евро на текущей неделе в пределах 0-0,5%.
Прогноз курса доллара на Московской бирже
Решения ФРС, так же как и высказывания его чиновников, оказали давление и на курс российского рубля против доллара.
Негативной для рубля оказалась и встреча президентов России и США, состоявшаяся 16 июня в Женеве. Они смогли договориться только о возвращении послов, а также о начале диалога по стратегической стабильности и кибербезопасности. Участники валютного рынка ожидали большего, поэтому рубль после встречи подешевел.
Однако некоторую поддержку российской валюте оказал рост цен на нефть на мировом рынке, вызванный появлением новости о том, что снятие санкций США с Ирана в связи с его ядерной программой откладывается на неопределенное время.
Кроме того, на текущей неделе российские экспортеры будут осуществлять налоговые платежи, для чего им придется продавать валюту. Это также поддержит рубль. В то же время, в России продолжается период выплаты дивидендов, в связи с чем происходят резкие колебания спроса и предложения валюты, что, в свою очередь, приводит к значительным колебаниям курсов, не связанным ни с какими фундаментальными причинами.
Поэтому на текущей неделе можно ожидать довольно значительных колебаний курса доллара на Московской бирже с примерно нулевым результатом в итоге.
Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю
В соответствие со сделанными выше прогнозами можно ожидать, что курс доллара на БВФБ вырастет, причем его подъем зависит от серьезности санкций, которые будут введены в отношении Беларуси со стороны ЕС. Если они будут касаться нефтепродуктов и калийных удобрений, доллар может подорожать на 1-2%. В противном случае рост курса, скорее всего, не превысит 1%.
Прогноз на понедельник 21 июня
В пятницу 18 июня курс доллара на Московской бирже поднялся примерно на 1% и достиг 72,85 рубля за доллар.
В то же время, курс евро на рынке форекс снизился примерно на 0,4% — до 1,1864 доллара.
Такая динамика курсов позволяет предположить, что на открытии торгов на БВФБ 21 июня курс доллара вырастет на доли процента, несмотря на возможное увеличение предложения валюты в связи с уплатой налогов.
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Причем его подъем зависит от серьезности санкций, которые будут введены со стороны ЕС.
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