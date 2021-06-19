Троицкая родительская суббота: что нельзя делать в этот день, приметы и традиции

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Коллаж: РБК-Украина

Традиции в Троицкую родительскую субботу

Что нельзя делать в Троицкую поминальную субботу

Приметы и поверья в Троицкую родительскую субботу

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Какие важные традиции в этот день, приметы и поверья, и что строго запрещается делать в праздник - читайте ниже в нашем материале.Возникновение праздника Вселенская родительская суббота связана с историей из Нового Завета Библии, где сказано о сошествии Святого Духа на учеников Иисуса Христа в 50-й день после воскрешения Спасителя. Это ознаменовало завершение создание Церкви, призванной помочь спасению человека - живого и усопшего. Поэтому накануне Троицы молятся за тех, кто покинул этот мир.Считается, что в Троицкую родительскую субботу важнее прийти не на кладбище, а в храм, или помолиться дома. По традиции в эту дату в церковь приносят постные продукты на общий стол.Принято в этот день раздавать милостыню, при этом можно попросить их помолиться за близких усопших людей.Традиция украшать могилы на кладбище свежей зеленью, и убирать там, возникла из-за поверья, что на Троицу души умерших временно возвращались к своим телам, поэтому место упокоения должно понравиться усопшему и показать, что его любят и помнят.Если пойти в церковь не удалось, можно молиться за близких и родных дома. Вот, например, есть такая простая молитва: "Упокой, Господи, душу усопшего раба/рабы Твоего/Твоея (называется имя)".В этот день запрещено говорить о близких плохое, гневаться на родных.Также строго запрещается поминать усопших злыми словами.Запрещается поминать самоубийц.Не следует оставлять на могилах спиртное, хлеб и любое угощение, самим употреблять возле могил алкоголь тоже не рекомендуют.Если вы отправились на кладбище в этот день, то не стоит креститься на фотографии, монументы или памятники - только если на них изображены православные кресты.Не рекомендуется посвящать большую часть дня бытовым делам и хозяйственным заботам дома, работать в огороде запрещается.От употребления мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц (продуктов животного происхождения) лучше отказаться в эту дату.Нельзя в этот день ходить купаться на водоемы.Если в этот день идет теплый дождь, то вскоре будет хорошая благодатная погода, а еще - большой урожай грибов и ягод.Если в небе появилась радуга, значит конец месяца будет теплым.Если громко каркает воронье, то жди беды.Если задул северный ветер - это предвещает обильные дожди с грозами летом.Если очень громко залаяли собаки, то это сулило хорошую погоду.