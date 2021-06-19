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Троицкая родительская суббота: что нельзя делать в этот день, приметы и традиции

19.06.2021 10:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Троицкая родительская суббота: что нельзя делать в этот день, приметы и традиции
Коллаж: РБК-Украина
Троицкая родительская суббота отмечается за день до большого православного праздника Святой Троицы (Пятидесятницы), и выпадает в 2021 году на 19 июня. В эту дату особого поминовения всех умерших христиан принято посещать храмы, молиться и ставить свечи за упокоение усопших родственников и близких.

Какие важные традиции в этот день, приметы и поверья, и что строго запрещается делать в праздник - читайте ниже в нашем материале.

Возникновение праздника Вселенская родительская суббота связана с историей из Нового Завета Библии, где сказано о сошествии Святого Духа на учеников Иисуса Христа в 50-й день после воскрешения Спасителя. Это ознаменовало завершение создание Церкви, призванной помочь спасению человека - живого и усопшего. Поэтому накануне Троицы молятся за тех, кто покинул этот мир.

Традиции в Троицкую родительскую субботу



Считается, что в Троицкую родительскую субботу важнее прийти не на кладбище, а в храм, или помолиться дома. По традиции в эту дату в церковь приносят постные продукты на общий стол.

Принято в этот день раздавать милостыню, при этом можно попросить их помолиться за близких усопших людей.

Традиция украшать могилы на кладбище свежей зеленью, и убирать там, возникла из-за поверья, что на Троицу души умерших временно возвращались к своим телам, поэтому место упокоения должно понравиться усопшему и показать, что его любят и помнят.

Если пойти в церковь не удалось, можно молиться за близких и родных дома. Вот, например, есть такая простая молитва: "Упокой, Господи, душу усопшего раба/рабы Твоего/Твоея (называется имя)".

Что нельзя делать в Троицкую поминальную субботу



В этот день запрещено говорить о близких плохое, гневаться на родных.

Также строго запрещается поминать усопших злыми словами.

Запрещается поминать самоубийц.

Не следует оставлять на могилах спиртное, хлеб и любое угощение, самим употреблять возле могил алкоголь тоже не рекомендуют.

Если вы отправились на кладбище в этот день, то не стоит креститься на фотографии, монументы или памятники - только если на них изображены православные кресты.

Не рекомендуется посвящать большую часть дня бытовым делам и хозяйственным заботам дома, работать в огороде запрещается.

От употребления мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц (продуктов животного происхождения) лучше отказаться в эту дату.

Нельзя в этот день ходить купаться на водоемы.

Приметы и поверья в Троицкую родительскую субботу



Если в этот день идет теплый дождь, то вскоре будет хорошая благодатная погода, а еще - большой урожай грибов и ягод.

Если в небе появилась радуга, значит конец месяца будет теплым.

Если громко каркает воронье, то жди беды.

Если задул северный ветер - это предвещает обильные дожди с грозами летом.

Если очень громко залаяли собаки, то это сулило хорошую погоду.
 
 
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