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Троицкая родительская суббота: что нельзя делать в этот день, приметы и традиции
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Какие важные традиции в этот день, приметы и поверья, и что строго запрещается делать в праздник - читайте ниже в нашем материале.
Возникновение праздника Вселенская родительская суббота связана с историей из Нового Завета Библии, где сказано о сошествии Святого Духа на учеников Иисуса Христа в 50-й день после воскрешения Спасителя. Это ознаменовало завершение создание Церкви, призванной помочь спасению человека - живого и усопшего. Поэтому накануне Троицы молятся за тех, кто покинул этот мир.
Традиции в Троицкую родительскую субботу
Считается, что в Троицкую родительскую субботу важнее прийти не на кладбище, а в храм, или помолиться дома. По традиции в эту дату в церковь приносят постные продукты на общий стол.
Принято в этот день раздавать милостыню, при этом можно попросить их помолиться за близких усопших людей.
Традиция украшать могилы на кладбище свежей зеленью, и убирать там, возникла из-за поверья, что на Троицу души умерших временно возвращались к своим телам, поэтому место упокоения должно понравиться усопшему и показать, что его любят и помнят.
Если пойти в церковь не удалось, можно молиться за близких и родных дома. Вот, например, есть такая простая молитва: "Упокой, Господи, душу усопшего раба/рабы Твоего/Твоея (называется имя)".
Что нельзя делать в Троицкую поминальную субботу
В этот день запрещено говорить о близких плохое, гневаться на родных.
Также строго запрещается поминать усопших злыми словами.
Запрещается поминать самоубийц.
Не следует оставлять на могилах спиртное, хлеб и любое угощение, самим употреблять возле могил алкоголь тоже не рекомендуют.
Если вы отправились на кладбище в этот день, то не стоит креститься на фотографии, монументы или памятники - только если на них изображены православные кресты.
Не рекомендуется посвящать большую часть дня бытовым делам и хозяйственным заботам дома, работать в огороде запрещается.
От употребления мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц (продуктов животного происхождения) лучше отказаться в эту дату.
Нельзя в этот день ходить купаться на водоемы.
Приметы и поверья в Троицкую родительскую субботу
Если в этот день идет теплый дождь, то вскоре будет хорошая благодатная погода, а еще - большой урожай грибов и ягод.
Если в небе появилась радуга, значит конец месяца будет теплым.
Если громко каркает воронье, то жди беды.
Если задул северный ветер - это предвещает обильные дожди с грозами летом.
Если очень громко залаяли собаки, то это сулило хорошую погоду.
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Если громко каркает воронье, то жди беды.
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