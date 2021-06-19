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В Беларуси введена уголовная ответственность за зарплаты «в конвертах»

19.06.2021 10:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси с 19 июня начали действовать поправки в действующее законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за выплату зарплат за счет обналиченных в рамках «налоговой оптимизации» денежных средств (зарплата в конверте).

Согласно разъяснению Комитета госконтроля Беларуси, уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия по уклонению от уплаты (начисления) страховых взносов, налогов и сборов, и только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер. Для налоговых платежей крупной считается сумма от 1 тыс. БВ или 29 тыс. рублей, для страховых взносов – 2,5 тыс. БВ или 72,5 тыс. рублей.

 
 
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В Беларуси с 19 июня начали действовать поправки в действующее законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за выплату зарплат за счет...
 
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