Главу ООН переизбрали на второй срок













"Я имею честь объявить о назначении Антониу Гутерриша генеральным секретарем ООН на второй срок с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года", - сказал он.





пишет ru.oxu.az. Ранее его поддержал Совет Безопасности всемирной организации. Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека ООН,ru.oxu.az. Ранее его поддержал Совет Безопасности всемирной организации.









Генеральный секретарь ООН избирается на пять лет.