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Главу ООН переизбрали на второй срок

19.06.2021 10:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральная ассамблея ООН на заседании в пятницу назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем всемирной организации на второй срок. О соответствующем решении объявил председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр, пишет ТАСС.




"Я имею честь объявить о назначении Антониу Гутерриша генеральным секретарем ООН на второй срок с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года", - сказал он.

Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека ООН, пишет ru.oxu.az. Ранее его поддержал Совет Безопасности всемирной организации.


Генеральный секретарь ООН избирается на пять лет.
 
 
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Генеральная ассамблея ООН на заседании в пятницу назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем всемирной организации на второй срок. О соответствующем...
 
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