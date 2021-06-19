|
Малый бизнес обеспечивает 40% налоговых поступлений в бюджет Минска
Источник материала: Партизан
За январь-май текущего года субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено Br2,7 млрд, это практически 40% поступлений бюджета столицы, проинформировали в министерстве по налогам и сборам в пятницу.
"Данным кругом плательщиков обеспечено 39,4% консолидированных поступлений города Минска", - отметили в МНС.
Всего,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За январь-май текущего года субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено Br2,7 млрд, это практически 40% поступлений бюджета...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)