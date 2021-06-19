Возвращение коллективного Запада

Источник материала: Салiдарнасць

Александр Морозов, аналитик iSANS, политолог, философ, преподаватель Карлова Университета – о главных итогах европейское турне Байдена.





Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Европейское турне Байдена завершено. Оно было очень хорошо подготовлено и являлось очень убедительной публичной демонстрацией идеи восстановления активности коллективного Запада.

Атлантическая хартия вместе с Джонсоном, обсуждение конкретных стратегических тем на саммите G7, саммит НАТО с жестким коммюнике, восстановление отношений с Брюсселем.

Все это создаст много новых треков. Много работы для тех, кто заинтересован в усилении североатлантического политического и оборонного союза.

Эта большая программа турне завершилась встречей с Путиным, от которой никто не ждал многого. Активно обсуждалось, нужна ли она вообще.

Аргументы тех, кто считал, что не нужна — вполне убедительны. В США и Евросоюзе после конституционных поправок, ареста Навального в России и репрессий в Беларуси вообще осталось мало политиков и общественных деятелей, которые не видят, что две диктатуры на Востоке вошли в новую фазу.

Новизна ситуации заключена в том, что в прошлом оба режима «лавировали», их неприемлемые действия приводили к санкциям — Беларусь (2006), Россия (2014), их авторитарный характер власти все отчетливее проявлялся, при этом для новых городских слоев, ориентированных на стандарты глобального развития, оставалось и некоторое пространство для общественных и даже политических действий.

И оба режима сохраняли намерение присутствовать в международных организациях.

Но за семь лет с момента агрессии против Украины лучше не стало. Речь идет не об «инцидентах» нарушения прав человека или недружественных действий в отношении других стран, а о вызывающих и циничных действиях.

Они отчетливо направлены на то, чтобы продемонстрировать полный нигилизм в отношении тех универсальных норм, которые содержатся в международных документах, подписанных в прошлом СССР, а затем Россией и Беларусью.

Кремль и прилепившийся к нему Лукашенко подчеркнуто хотят вызвать Запад на большой конфликт. На востоке Европы образовалось нечто, в отношении чего уже нельзя сказать «Европа от Лиссабона до Владивостока», это отметил Вольфганг Ишингер на прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности.

На эту формулу европейская дипломатия ориентировалась 30 лет. И вот эта формула распалась. Именно поэтому сейчас требуются не только санкции как таковые, а новая стратегия в целом.

В ходе подготовки европейского турне Байдена и во время него состоялась большая дискуссия на эту тему. Все, кто заинтересован, высказали свои предложения относительно политики на Востоке.

Байден встретился с Путиным после того, как тот смог ознакомиться с материалами европейского турне. А в них мы видим, что будет развертываться в качестве программ в ответ на отказ Кремля участвовать в деэскалации.

Новые проекты намечены в резолюции Европарламента по линии:

- сдерживание,

- ограничение влияния Кремля внутри Европы,

- укрепление демократии внутри Евросоюза,

- поддержка продемократических сил России и Беларуси.

Из коммюнике НАТО следуют такие программы:

- укрепление «восточного фланга»,

- военная поддержка Украины в случае агрессии Москвы,

- квалификация гибридных действий как агрессии, подпадающей под действие 5-й статьи,

- курс на включение Грузии и Украины в НАТО подтвержден.

На встрече Байдена в Брюсселе договорились о создании постоянного стратегического диалога о России.

Если стратегия Байдена на пробуждение более сильной консолидации западных стран будет развиваться, то у них в руках сохраняются все те инструменты давления на Кремль, которые обсуждались в последние полгода.

Блокировка «Северного потока», санкции в отношении высокотехнологичных комплектующих (чипы), инициирование судебных решений, которые приведут к аресту российских активов в разных странах мира, консолидированные санкции против крупнейших российских госмонополий, при которых «Ростех» и российские госбанки потеряют возможность действовать и в третьих странах.

Все дальнейшее зависит от двух обстоятельств: пойдет ли Путин на меры деэскалации со своей стороны в эти ближайшие полгода, причем такие меры, которые бы выглядели убедительно, и от того, окажется ли европейское турне действительно заново объединяющим коллективный Запад и пробуждающий новую энергию.

Поскольку мы заинтересованы и в том, чтобы Путин снизил скорости галопирующей эскалации своего конфликта с Западом, и в том, чтобы европейская и атлантическая солидарность пришла в новое состояние, то надо пользоваться возможностями, открывшимися после новых решений, и энергично наполнять содержанием те программы, которые обговорены руководителями многих стран во время европейского турне Байдена. Это будет более разумно, чем просто скорбеть о бессилии Запада.

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