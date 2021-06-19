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Предстоящие матчи национальной сборной и клубных соревнований состоятся.

В УЕФА опровергли полную отмену соревнований под своей эгидой в Беларуси, о чем ранее появилась информация в СМИ, сообщает «Чемпионат» .

— Предстоящие матчи национальной сборной и клубных соревнований УЕФА запланированы в Беларуси. Как сообщалось ранее, Лига чемпионов УЕФА по футзалу 2021 года, финал чемпионата УЕФА среди женщин до 19 лет 2021 года и Конгресс УЕФА 2021 года не состоятся в Беларуси, — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе УЕФА.

Ранее Фонд спортивной солидарности Беларуси сообщил, что УЕФА отказался проводить мероприятия под своей эгидой в стране.

В Фонде при этом сослались на ответ на соответсвующий запрос заместителя генерального секретаря УЕФА Кевина Лямура.