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В УЕФА опровергли полную отмену соревнований под своей эгидой в Беларуси

19.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Предстоящие матчи национальной сборной и клубных соревнований состоятся.

В УЕФА опровергли полную отмену соревнований под своей эгидой в Беларуси, о чем ранее появилась информация в СМИ, сообщает «Чемпионат».

— Предстоящие матчи национальной сборной и клубных соревнований УЕФА запланированы в Беларуси. Как сообщалось ранее, Лига чемпионов УЕФА по футзалу 2021 года, финал чемпионата УЕФА среди женщин до 19 лет 2021 года и Конгресс УЕФА 2021 года не состоятся в Беларуси, — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе УЕФА.

Ранее Фонд спортивной солидарности Беларуси сообщил, что УЕФА отказался проводить мероприятия под своей эгидой в стране.

В Фонде при этом сослались на ответ на соответсвующий запрос заместителя генерального секретаря УЕФА Кевина Лямура.

 
 
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Предстоящие матчи национальной сборной и клубных соревнований состоятся.
 
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