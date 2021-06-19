Заработает ли в этом году печатный станок на полную мощь

На фоне восстановления мировой экономики и низкой базы прошлого года рост ВВП в Беларуси ускорился. Однако тема стимулирования экономики за счет печатного станка продолжает подниматься на государственном уровне.





«Хочется, чтобы кто-то со стороны дал денег»

К денежным властям продолжают поступать предложения о монетарном стимулировании экономики. Возможно, именно по этой причине на днях в Нацбанке был организован круглый стол по вопросам монетарного стимулирования экономики.

Как выяснилось, в других странах центральные банки также получают пакеты «ценных указаний» по вопросам того, какую монетарную политику нужно проводить.

Во время круглого стола советник первого зампреда Банка России Сергей Моисеев, отвечая на вопросы корреспондента БелаПАН, рассказал о том, что и в России практика, когда центробанку пытаются навязать иную точку зрения, встречается.

По его словам, «письма недовольных» в адрес центрального банка о том, что последний «зажал экономический рост», появляются регулярно.

«Самый простой способ решения проблем видится в том, чтобы напечатать денег. Не заниматься эффективностью, не заниматься своим персоналом, не заниматься мотивацией чиновников, которые стоят во главе крупных госкорпораций, а хочется, чтобы просто кто-то со стороны дал дяде денег», — образно высказался Моисеев.

По его словам, на политику центральных банков пытаются воздействовать разные группы — представители экспортеров, импортеров, банков, которые имеют порой противоположные интересы. Поэтому, отметил Моисеев, чтобы не было шараханий в денежно-кредитной сфере, цивилизованный мир пришел к тому, что центральные банки должны обладать независимостью.

Но в Беларуси вопрос о степени независимости Нацбанка остается открытым — в стране разработан, но до сих пор не принят законопроект , который расширяет полномочия Нацбанка и тем самым повышает его независимость.

Вместо полноценной независимости белорусский центробанк, по неофициальной информации, регулярно получает предложения пересмотреть нынешнюю монетарную политику.

«Вопрос монетарного стимулирования актуален в Беларуси, он периодически поднимается, так как сбережения невелики, ресурсная база подвергается колебаниям как в 2020 году. В этом случае предлагаются простые решения — оказать поддержку коммерческим банкам за счет ресурсов Нацбанка для того, чтобы простимулировать экономику», — рассказал в ходе круглого стола заместитель начальника управления исследований и стратегического развития Национального банка Михаил Демиденко.

Однако такой поворот событий эксперты считают крайне нецелесообразным.

Почему одним можно, а Беларуси нет?

В 2020 году на фоне проблем, вызванных пандемией, центральные банки многих стран проводили мягкую монетарную политику и направляли огромные ресурсы, чтобы помочь своим экономикам пережить коронакризис.

«В 2020 году развитые страны развернули беспрецедентные меры поддержки экономики, и центральные банки предоставили дополнительную ликвидность для решения этой задачи. Покупка активов центральными банками в странах с развитой экономикой в ответ на COVID-19 составили в среднем 14% ВВП», — отметила в ходе круглого стола начальник управления исследований и стратегического развития Национального банка Наталья Мирончик.

В развивающихся странах, по данным Нацбанка, масштабы программ по стимулированию экономики оказались существенно меньше и были эквивалентны менее 2% ВВП. В Беларуси денежная база Национального банка за 2020 года приросла на 1,4% ВВП, так что огромной эмиссии не было.

«Мы не можем себе позволить так, как развитые страны, применять масштабное количественное смягчение в силу того, что у нас недостаточный уровень доверия к монетарной политики, нет устойчивой привязки инфляционных ожиданий к цели», — отметила Мирончик.

По мнению эксперта, в условиях сохраняющихся инфляционных и девальвационных рисков политика Нацбанка «должна быть крайне осмотрительной».

Другие белорусские экономисты придерживаются аналогичной точки зрения.

«В развитых странах нет проблемы доверия к проводимой экономической политике и нет проблемы валютизации, при наличии которой граждане хранят сбережения в основном в инвалюте. У нас все эти проблемы присутствуют, поэтому если дать много рублей экономике, они, скорее всего, попадут на валютный рынок», — отметил в комментарии для БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Чтобы монетарное стимулирование экономики не привело к валютному кризису, белорусский Нацбанк и не включает на всю мощь печатный станок, считает эксперт.

Какой монетарная политика будет в будущем?

Поскольку степень независимости белорусского центробанка не столь высока как в развитых странах, то монетарная политика в Беларуси зависит в том числе от решений других институтов власти.

По мнению экспертов, будущее поведение госорганов будет сильно коррелировать с динамикой ключевых макроэкономических показателей.

«В первой половине года мы наблюдаем рост ВВП, но если экономика начнет замедляться, если финансовое положение предприятий вновь, как в прошлом году, будет ухудшаться, то давление на Нацбанк, чтобы он помогал экономике деньгами, усилится», — предполагает старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

Поскольку, отметил он, окончательное решение по вопросам экономической, в том числе денежно-кредитной политики, принимается не в Нацбанке, то предсказать, будет или нет масштабное эмиссионное финансирование экономики, невозможно.

«Вместо дискуссий по поводу монетарного стимулирования экономики сейчас стоило бы заниматься разрешением политического кризиса, от исхода которого многое зависит. Другой важный приоритет — создание условий для повышения эффективности экономики, но чтобы заниматься этой темой, нужно решить вначале первую проблему», — полагает Крук.

Что касается монетарного стимулирования экономики, то по этому вопросу лучше организовать полноценный диалог, чтобы прийти к решению, которое не будет подрывать ценовую и финансовую стабильность, считает Чубрик.

«Негативные ожидания в обществе остаются на повышенном уровне. Поэтому нужно направить обществу четкий сигнал, какая экономическая, в том числе монетарная, политика будет в стране проводиться. Чтобы такой сигнал обществу направить, нужен диалог, и благодаря ему необходимо окончательно определиться, какую монетарную политику государство будет проводить», — резюмировал Чубрик.