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Что случилось с валютой
Источник материала: Навiны
На минувшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Свои позиции они сдали:
Три другие выросли:
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На минувшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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