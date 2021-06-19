Как помочь домашним питомцам перенести жару

Источник материала: Sputnik Беларусь

Определить, что у животного тепловой удар, можно по частому и шумному дыханию, покраснению слизистых оболочек и языка, выделению вязкой слюны, вялости, нарушению координации, рвоте и поносу. Отнесите питомца в прохладное место, густо смочите шерсть холодной водой, оберните животное во влажную ткань. Можно положить на голову, в область подмышек и паха лед.

Когда питомцу станет легче, желательно показать его ветеринару — перегрев может вызвать серьезные ухудшения здоровья животного.

Подробнее — в инфографике ria.ru .

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