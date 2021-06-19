|
Как помочь домашним питомцам перенести жару
19.06.2021 10:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Определить, что у животного тепловой удар, можно по частому и шумному дыханию, покраснению слизистых оболочек и языка, выделению вязкой слюны, вялости, нарушению координации, рвоте и поносу. Отнесите питомца в прохладное место, густо смочите шерсть холодной водой, оберните животное во влажную ткань. Можно положить на голову, в область подмышек и паха лед.
Когда питомцу станет легче, желательно показать его ветеринару — перегрев может вызвать серьезные ухудшения здоровья животного.
Подробнее — в инфографике
Также на Sputnik:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жара – серьезное испытание не только для людей, но и для домашних животных, особенно длинношерстных.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)