ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как помочь домашним питомцам перенести жару

19.06.2021 10:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Определить, что у животного тепловой удар, можно по частому и шумному дыханию, покраснению слизистых оболочек и языка, выделению вязкой слюны, вялости, нарушению координации, рвоте и поносу. Отнесите питомца в прохладное место, густо смочите шерсть холодной водой, оберните животное во влажную ткань. Можно положить на голову, в область подмышек и паха лед.

Когда питомцу станет легче, желательно показать его ветеринару — перегрев может вызвать серьезные ухудшения здоровья животного.

Подробнее — в инфографике ria.ru.

Также на Sputnik:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жара – серьезное испытание не только для людей, но и для домашних животных, особенно длинношерстных.
 
Новости дня
Новости разные
 
Заработает ли в этом году печатный станок на полную мощь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by