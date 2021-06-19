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Производственное предприятие горело в Чаусах

19.06.2021 10:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здание частного унитарного производственного предприятия "Поиск-1" горело в Чаусах, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в одноэтажном блочном здании производственного предприятия по пер.Первомайскому, 8 поступила в службу спасения 18 июня в 12.26.

В результате возгорания повреждены кровля и перекрытие на площади 180 кв.м, уничтожены 4 станка для производства электрической проводки. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате возгорания повреждены кровля и перекрытие на площади 180 кв.м, уничтожены 4 станка для производства электрической проводки. Пострадавших нет.
 
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