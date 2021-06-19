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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусам рассказали, как уберечься от последствий жары в выходные Купаться только в отведенных местах и ограничить длительные поездки на автомобиле.

В такую погоду следует меньше времени проводить под прямыми лучами, пить больше жидкости и избегать алкоголя, рассказали вВ ведомстве также напомнили про меры безопасности на воде: купаться можно только в отведенных для этого местах, ни в коем случае не оставлять детей ни на секунду без присмотра и не заходить в воду после употребления алкоголя.- Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции. Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары — это может привести к обморочному состоянию ребенка, - рассказали в МЧС.Разводить костры и жарить шашлыки в специальных приспособлениях для приготовления пищи (мангал, гриль, тандыр) необходимо в специально отведенных для этого местах.Накануне жарких выходных в ведомстве обратили внимание на то, что в некоторых районах страны введен запрет на посещение лесов.