|
Белорусам рассказали, как уберечься от последствий жары в выходные
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В такую погоду следует меньше времени проводить под прямыми лучами, пить больше жидкости и избегать алкоголя, рассказали в
В ведомстве также напомнили про меры безопасности на воде: купаться можно только в отведенных для этого местах, ни в коем случае не оставлять детей ни на секунду без присмотра и не заходить в воду после употребления алкоголя.
- Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции. Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары — это может привести к обморочному состоянию ребенка, - рассказали в МЧС.
Разводить костры и жарить шашлыки в специальных приспособлениях для приготовления пищи (мангал, гриль, тандыр) необходимо в специально отведенных для этого местах.
Накануне жарких выходных в ведомстве обратили внимание на то, что в некоторых районах страны введен запрет на посещение лесов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Купаться только в отведенных местах и ограничить длительные поездки на автомобиле.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)