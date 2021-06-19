Ярошук объяснил, почему выступил против санкций со стороны МОТ

Источник материала: UDF



Фото Надежды Бужан, nn.by

«Правящий режим всё сделал, чтобы Беларусь повторила бесславный путь Мьянмы. Своим насилием, репрессиями, расправами над рабочими, принявшими участие в мирных шествиях и забастовках. …



Этого не произошло по одной причине — мы, БКДП, международное профсоюзное движение посчитали, что все последствия этого радикального решения лягут не на плечи нашей доморощенной хунты, как не легли на плечи военной хунты Мьянмы, а на плечи граждан страны, в первую очередь - трудящихся. Поэтому мы решили ограничиться внесением Беларуси в специальный параграф МОТ как страну, хронически больную систематическими нарушениями прав трудящихся и профсоюзов», - написал в фейсбуке Александр Ярошук.