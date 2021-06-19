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Ярошук объяснил, почему выступил против санкций со стороны МОТ

19.06.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ярошук объяснил, почему выступил против санкций со стороны МОТ
Фото Надежды Бужан, nn.by
Лидер Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук заявил, что благодаря его организации Международная организация труда не применила в отношениях Беларуси «параграф 33» — максимальную меру воздействия. Она использовалась лишь однажды, в отношении Мьянмы, и обусловила экономическую блокаду страны.

«Правящий режим всё сделал, чтобы Беларусь повторила бесславный путь Мьянмы. Своим насилием, репрессиями, расправами над рабочими, принявшими участие в мирных шествиях и забастовках. …

Этого не произошло по одной причине — мы, БКДП, международное профсоюзное движение посчитали, что все последствия этого радикального решения лягут не на плечи нашей доморощенной хунты, как не легли на плечи военной хунты Мьянмы, а на плечи граждан страны, в первую очередь - трудящихся. Поэтому мы решили ограничиться внесением Беларуси в специальный параграф МОТ как страну, хронически больную систематическими нарушениями прав трудящихся и профсоюзов», - написал в фейсбуке Александр Ярошук.
 
 
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Международная организация труда не применила в отношениях Беларуси «параграф 33».
 
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