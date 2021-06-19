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«Дзень Беларусі» ў Варшаве: у сталіцы Польшчы адкрылася беларуская выстава-кірмаш
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Белсат
«Дзень Беларусі» – пад такою назваю ў Варшаве адбылася выстава-кірмаш у падтрыманне беларускіх мастакоў і майстроў.
Кожную гадзіну адбываліся майстар-класы, прадаваліся вырабы ручной працы.
Адбыўся прэм’ерны паказ спектаклю «Туцік і мы» у выкананні маленькіх беларусаў з тэатру «Купалінка».
Таксама выступіў «Беларускі хор у Варшаве».
МГ belsat.eu
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