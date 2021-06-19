Сотрудники ГАИ в Беларуси взяли в рейд девятилетнего «инспектора»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самый юный инспектор ГАИ появился в Беларуси. Девятилетний мальчик в форме и с жезлом в руках останавливает автомобили для проверки, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Жезл, фуражка, табельное оружие. Богдан Селиверстов захотел стать инспектором ГАИ в девять лет. Попросил родителей купить форму, вышел на дорогу, останавливал авто и проверял документы у нарушителей. Штрафы брал конфетами.

«Мы ехали вечером с друзьями на велосипедах, притормаживали, потому что иногда превышали. Один остановился, задавал вопросы, например, про звание. Плюсы, что ты работаешь в госструктуре, то есть на работе, а которая поддерживается государством», –рассудил Богдан.

Богдан живет в Москве. В белорусский Солигорск приехал на лето к бабушке и дедушке. Каждый год он выбирает себе новую профессию. То врач, то водитель, то строитель.

«Он свою маму в Москве достает с этими одеждами, формами, со всеми проблемами. Они немножко как бы подергаются, потом соглашаются, вот он решил в этом году быть гаишником, и все. Форму наденет, как бы ловит преступников возле дома, ну все это сугубо игра», – сказала бабушка юного инспектора Зинаида Бескостная.

Сотрудники местной инспекции узнали о юном «коллеге» из интернета. Инициативу губить не стали. Только провели воспитательную беседу об опасности нахождения на дороге и взяли с собой в настоящий рейд.

«Было принято решение провести небольшую экскурсию: у нас в школе есть кабинет по безопасности дорожного движения, в котором есть наглядная агитация. И решили ему показать, как на самом деле работает экипаж ГАИ, немножко рассказать о нашей службе», – рассказал начальник отдела ГАИ Солигорского РОВД Сергей Прима.

Сотрудники Госавтоинпекции проводят профилактические мероприятия регулярно. Рассказывают школьникам о правилах дорожного движения, показывают спецтехнику, дарят фликеры и памятки.