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Студия Артемия Лебедева разработала логотип для известного блогера из Минска

19.06.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Студия известного российского дизайнера Артемия Лебедева представила разработку фирменного стиля для YouTube-блогера из Минска Влада Бумаги.


 Дизайнерский проект был размещен на сайте студии, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Поскольку Влад использует псевдоним А4, то и основным элементом в концепции стала цифра 4, которая пересекается с буквой «А» под разными углами.


А в некоторых вариациях логотип образует собой четырехконечную звезду. Этот символ студия обыграла при разработке мерча.







Арт-директором проекта выступил сам А. Лебедев, а дизайнером — Илья Удовиченко.

Фото студии А. Лебедева
 
Теги: Минск
 
 
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Студия известного российского дизайнера Артемия Лебедева представила разработку фирменного стиля для YouTube-блогера из Минска Влада Бумаги.
 
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