Студия Артемия Лебедева разработала логотип для известного блогера из Минска





размещен на сайте студии, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Дизайнерский проект былна сайте студии,корреспондент агентства «Минск-Новости».





Поскольку Влад использует псевдоним А4, то и основным элементом в концепции стала цифра 4, которая пересекается с буквой «А» под разными углами.









А в некоторых вариациях логотип образует собой четырехконечную звезду. Этот символ студия обыграла при разработке мерча.





























Арт-директором проекта выступил сам А. Лебедев, а дизайнером — Илья Удовиченко.





Фото студии А. Лебедева