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На Святую Троицу в православных храмах будут молиться о мире и единстве в Беларуси

19.06.2021 11:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Синод Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ) постановил «вознести во всех храмах и монашеских обителях молитвы о мире на белорусской земле и единстве народа Божия», сообщает официальный портал БПЦ.

 

На Святую Троицу в православных храмах будут молиться о мире и единстве в Беларуси
Фото: church.by.

 

Решение было принято в связи с тем, что «нынешний год объявлен Годом народного единства и в силу сохраняющихся разделений в обществе, которые могут быть преодолены искренней общенародной молитвой, покаянием и посильным духовным деланием».

«Особые молитвы, обращенные к Богу, будут совершаться, согласно богослужебному уставу, в день праздника Святой Троицы (Пятидесятницы) 20 июня 2021 года, — говорится в сообщении. — Также, вечером 24 июня, в день празднования иконы Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»), в 19.00 либо по окончании уставных вечерних богослужений, в православных храмах и обителях Беларуси будут совершены молебны к Божией Матери с чтением акафиста Пресвятой Богородице».

«3 июля 2021 года, в День Независимости Республики Беларусь, по окончании божественной литургии в 11.00 благословляется совершение молебна всем белорусским святым с колокольным звоном по завершении», — отмечает портал БПЦ.

Как сообщалось, 16 июня телеграм-канал «Христианского видения» — рабочей группы по делам религии Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси — опубликовал фотокопию обращения уполномоченного по делам религий и национальностей Александра Румака к апостольскому администратору Минско-Могилевской архидиоцезии епископу Казимиру Великосельцу.

В документе, датированном 11 июня, сообщается, что «республиканский план мероприятий по проведению в 2021 году Года национального единства, утвержденный постановлением Совета министров Республики Беларусь от 2 февраля 2021 года № 64, предусматривает проведение всебелорусской молитвы «За Беларусь!» с участием основных конфессий».

«Просим вас, Ваша Экселенция, организовать 3 июля 2021 года во всех костелах Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви утреннее богослужение с широким привлечением верующих в память об освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и посвященное Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики)», — отмечено в обращении.

Позже в тот же день курия Минско-Могилевской архидиоцезии распространила сообщение, в котором священников просят по возможности дополнить молитву верующих во время святых месс 3 июля.

«Если будет такая возможность, то просим добавить призыв в общую молитву верующих во время любой святой мессы 3 июля о единстве и спокойствии в нашей стране, а также призыв о том, чтобы решения, принимаемые сегодня, в ХХІ веке, не вели к тому ужасу, который имел место в ХХ веке. Также в этот день, 3 июля, курия призывает в конце святой мессы спеть гимн «Магутны Божа», в котором мы будем просить всемогущего Бога спасти нас и нашу землю от всякого зла», — отмечалось в сообщении за подписью нотариуса курии ксендза Романа Страшко.

 

 

 
 
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Синод Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ) постановил «вознести во всех храмах и монашеских обителях молитвы о мире на белорусской земле и...
 
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