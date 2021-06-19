ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Чашникском районе двое мужчин незаконно наловили рыбы на Br7,7 тыс.

19.06.2021 11:39 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин незаконно добыли рыбы на Br7,7 тыс. в Чашникском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Во время действия запрета на лов рыбы, с 7 по 8 июня, на Лукомльском озере 28-летний и 33-летний мужчины незаконно сетями добыли 36 особей густеры, 33 красноперки, 7 окуней, 3 леща, одну щуку и карася.

Причиненный окружающей среде ущерб составил более Br7,7 тыс. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.281 УК.

Они допрошены, к ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время действия запрета на лов рыбы, с 7 по 8 июня, на Лукомльском озере 28-летний и 33-летний мужчины незаконно сетями добыли 36 особей густеры, 33 красноперки, 7 окуней,...
 
Новости дня
Новости разные
 
ООН призывала прекратить поставки оружия в Мьянму и освободить политзаключенных. Беларусь проголосовала против
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by