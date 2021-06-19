В Чашникском районе двое мужчин незаконно наловили рыбы на Br7,7 тыс.

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин незаконно добыли рыбы на Br7,7 тыс. в Чашникском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Во время действия запрета на лов рыбы, с 7 по 8 июня, на Лукомльском озере 28-летний и 33-летний мужчины незаконно сетями добыли 36 особей густеры, 33 красноперки, 7 окуней, 3 леща, одну щуку и карася.

Причиненный окружающей среде ущерб составил более Br7,7 тыс. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.281 УК.

Они допрошены, к ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.-0-