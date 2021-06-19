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«Белавиа» вывела из эксплуатации свой первый самолет западного производства

19.06.2021 11:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Белавиа» вывела из эксплуатации свой первый самолет западного производства
Иллюстративное фото
Национальный авиаперевозчик Беларуси компания «Белавиа» вывела из эксплуатации свой первый самолет западного производства, после чего средний возраст флота уменьшился до 8,9 года, сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

«Белавиа» вывела из эксплуатации свой первый Boeing 737-500», – говорится в сообщении.

«После вывода из эксплуатации самолета EW-250PA средний возраст авиапарка уменьшился – с 9,35 лет до 8,9», - отметили в пресс-службе.

Выведенный из эксплуатации самолет был приобретен 15 октября 2003 года. Boeing 737-500 стал первым самолетом западного производства в составе флота «Белавиа».

Самолеты семейства Boeing 737 считаются одними из самых успешных и популярных пассажирских самолетов в мире, отмечает перевозчик.

«Во флоте «Белавиа» Boeing под номером EW-250PA выполнил 17 тыс. 596 рейсов и налетал 30 тыс. 739 часов», - отметили в компании.


За 17 лет эксплуатации самолет 133 раза прошел техобслуживание.

Для «Белавиа» EW-250PA был первым самолетом, который смог выполнять автоматическую посадку, это позволило приземляться в более сложных метеоусловиях.

В парке авиакомпании остался последний Boeing 737-500 – с номером EW-290PA, который планируется вывести из эксплуатации до конца 2021 года, подытожили в авиакомпании.

«Белавиа» сейчас переживает сложный период из-за введенных против компании санкций. Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) согласовал ограничительные меры против Беларуси из-за принудительной посадки пассажирского рейса ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Санкции введены против «Белавиа» и других белорусских авиакомпаний. Им запрещено пересекать европейское воздушное пространство и приземляться в аэропортах стран ЕС. Европейским национальным авиаперевозчикам теперь нельзя летать в Беларусь.
 
Теги: Минск
 
 
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Выведенный из эксплуатации самолет был приобретен 15 октября 2003 года.
 
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