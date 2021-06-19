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«Белавиа» вывела из эксплуатации свой первый самолет западного производства
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Белавиа» вывела из эксплуатации свой первый Boeing 737-500», – говорится в сообщении.
«После вывода из эксплуатации самолета EW-250PA средний возраст авиапарка уменьшился – с 9,35 лет до 8,9», - отметили в пресс-службе.
Выведенный из эксплуатации самолет был приобретен 15 октября 2003 года. Boeing 737-500 стал первым самолетом западного производства в составе флота «Белавиа».
Самолеты семейства Boeing 737 считаются одними из самых успешных и популярных пассажирских самолетов в мире, отмечает перевозчик.
«Во флоте «Белавиа» Boeing под номером EW-250PA выполнил 17 тыс. 596 рейсов и налетал 30 тыс. 739 часов», - отметили в компании.
За 17 лет эксплуатации самолет 133 раза прошел техобслуживание.
Для «Белавиа» EW-250PA был первым самолетом, который смог выполнять автоматическую посадку, это позволило приземляться в более сложных метеоусловиях.
В парке авиакомпании остался последний Boeing 737-500 – с номером EW-290PA, который планируется вывести из эксплуатации до конца 2021 года, подытожили в авиакомпании.
«Белавиа» сейчас переживает сложный период из-за введенных против компании санкций. Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) согласовал ограничительные меры против Беларуси из-за принудительной посадки пассажирского рейса ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Санкции введены против «Белавиа» и других белорусских авиакомпаний. Им запрещено пересекать европейское воздушное пространство и приземляться в аэропортах стран ЕС. Европейским национальным авиаперевозчикам теперь нельзя летать в Беларусь.
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Выведенный из эксплуатации самолет был приобретен 15 октября 2003 года.
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