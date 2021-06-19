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Число погибших при крушении самолета в России возросло до девяти человек

19.06.2021 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число погибших в результате падения самолета Л-410 с парашютистами в Кемеровской области на аэродроме Танай выросло до девяти человек.



Об этом сообщил ТАСС руководитель регионального отделения ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) России Кемеровской области Виктор Шемоханов.

"По моей информации, два члена экипажа и семеро парашютистов погибли, то есть в общем девять человек. На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пишет ru.oxu.az, самолет совершал четвертый вылет за день, и, "конечно, был в исправном состоянии".

09:09

Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области РФ. Погибли семь человек, двое из которых пилоты, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, это произошло у села Журавлево в Промышленновском районе.

"На воздушном судне находилось 20 человек, из них семеро погибли, 13 пострадали", - сказал собеседник агентства.
 
 
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Число погибших в результате падения самолета Л-410 с парашютистами в Кемеровской области на аэродроме Танай выросло до девяти человек.
 
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