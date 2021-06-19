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Число погибших при крушении самолета в России возросло до девяти человек
Источник материала: Партизан
Число погибших в результате падения самолета Л-410 с парашютистами в Кемеровской области на аэродроме Танай выросло до девяти человек.
Об этом сообщил ТАСС руководитель регионального отделения ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) России Кемеровской области Виктор Шемоханов.
"По моей информации, два члена экипажа и семеро парашютистов погибли, то есть в общем девять человек. На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа", - сказал собеседник агентства.
По его словам,
09:09
Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области РФ. Погибли семь человек, двое из которых пилоты, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, это произошло у села Журавлево в Промышленновском районе.
"На воздушном судне находилось 20 человек, из них семеро погибли, 13 пострадали", - сказал собеседник агентства.
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Число погибших в результате падения самолета Л-410 с парашютистами в Кемеровской области на аэродроме Танай выросло до девяти человек.
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