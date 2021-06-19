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Евро-2020: сегодня состоятся еще три матча - АФИША

19.06.2021 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня пройдут игры второго тура группового этапа Евро-2020.




Сначала Венгрия и Франция встретятся в группе F.

В другом матче этой группы, пишет ru.oxu.az, выйдут на поле сборные Португалии и Германии.


Третья игра состоится в группе E между Испанией и Польшей.

19 июня

Группа F

17:00 Венгрия - Франция

Будапешт, стадион "Пушкаш Арена" 

20:00 Португалия - Германия

Мюнхен, стадион "Арена Мюнхен"

Группа Е

23:00 Испания - Польша

Севилья, стадион "Олимпико де Севилья".
 
 
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Сегодня пройдут игры второго тура группового этапа Евро-2020.
 
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