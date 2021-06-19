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Евро-2020: сегодня состоятся еще три матча - АФИША
Источник материала: Партизан
Сегодня пройдут игры второго тура группового этапа Евро-2020.
Сначала Венгрия и Франция встретятся в группе F.
В другом матче этой группы,
Третья игра состоится в группе E между Испанией и Польшей.
19 июня
Группа F
17:00 Венгрия - Франция
Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"
20:00 Португалия - Германия
Мюнхен, стадион "Арена Мюнхен"
Группа Е
23:00 Испания - Польша
Севилья, стадион "Олимпико де Севилья".
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Сегодня пройдут игры второго тура группового этапа Евро-2020.
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