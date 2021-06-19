Лукашенко о здравоохранении в столице: хуже, чем в Минске, нет нигде

Об этом сообщает его пресс-служба.





пишет interfax.by, потребовав привести в порядок систему здравоохранения столицы., "Мы будем рассматривать перспективу города и приведение здравоохранения в порядок. Потому что хуже, чем в Минске, у нас нет нигде. У нас Минск отстает от регионов по здравоохранению", - заявил Лукашенко,interfax.by, потребовав привести в порядок систему здравоохранения столицы.,





Главврач больницы Лариса Сечко заверила, что из-за пандемии другим заболеваниям меньше внимания оказывать не стали. Для более качественного и комплексного оказания помощи пациентам планируется построить новый корпус детской больницы, а старое здание отдать под нужды других учреждений здравоохранения.





Президент потребовал, чтобы к этому вопросу подходили рационально.





"Конечно, для детей ничего не жалко. Но надо делать оптимально", - сказал Александр Лукашенко.















