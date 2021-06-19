|
Глава МИД Австрии: Санкции против белорусского режима будут жесткими
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг заявил, что санкции против белорусских властей будут «жесткими и целенаправленными».
«Рад, что мы нашли согласие по санкциям, которые являются жесткими и целенаправленными,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг заявил, что санкции против белорусских властей будут «жесткими и целенаправленными».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)