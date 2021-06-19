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Глава МИД Австрии: Санкции против белорусского режима будут жесткими

19.06.2021 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг заявил, что санкции против белорусских властей будут «жесткими и целенаправленными».



«Рад, что мы нашли согласие по санкциям, которые являются жесткими и целенаправленными, пишет НН. Только что произошел очень хороший обмен мнениями со Светланой Тихановской о дальнейших шагах. С нетерпением жду нашей встречи в понедельник», — говорится в сообщении МИД Австрии в твиттере.
 
 
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Министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг заявил, что санкции против белорусских властей будут «жесткими и целенаправленными».
 
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