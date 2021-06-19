Глава МИД Австрии: Санкции против белорусского режима будут жесткими

«Рад, что мы нашли согласие по санкциям, которые являются жесткими и целенаправленными,НН. Только что произошел очень хороший обмен мнениями со Светланой Тихановской о дальнейших шагах. С нетерпением жду нашей встречи в понедельник», — говорится в сообщении МИД Австрии в твиттере.