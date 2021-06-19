ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Констатация дня. «Все дороги из Минска в основном ведут в Москву и Сочи»

19.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Как российский «Коммерсантъ» описывает текущее положение белорусских властей.

Констатация дня. «Все дороги из Минска в основном ведут в Москву и Сочи»

Фото: mid.ru

В субботнем выпуске российский «Коммерсантъ» публикует подробности московских переговоров Владимира Макея и Сергея Лаврова.

Заявления министров иностранных дел звучат предсказуемо, а вот текущее положение официального Минска, описанное в начале публикации, претендует на констатацию дня. Предлагаем этот фрагмент:

«С недавних пор белорусским высокопоставленным чиновникам ездить особо некуда. Запад не признает Александра Лукашенко президентом и, соответственно, ждет от него не визитов, а отставки. Все дороги из Минска в основном ведут в Москву и Сочи. Господин Лукашенко в этом году трижды успел побывать в России: в феврале общался с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, в апреле — в Москве, а в мае они снова беседовали с видом на Черное море.

Владимир Макей в этом году побывал в Москве с визитом впервые, но обещал вернуться: осенью МИДы двух стран проведут заседание коллегий. Оно тоже пройдет в российской столице».

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Текущее положение белорусских властей по версии российской прессы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экономист: В Беларуси назревает дефицит валюты и ускоренная девальвация рубля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by