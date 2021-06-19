Констатация дня. «Все дороги из Минска в основном ведут в Москву и Сочи»

Источник материала: Салiдарнасць

Как российский «Коммерсантъ» описывает текущее положение белорусских властей.





Фото: mid.ru

В субботнем выпуске российский «Коммерсантъ» публикует подробности московских переговоров Владимира Макея и Сергея Лаврова.

Заявления министров иностранных дел звучат предсказуемо, а вот текущее положение официального Минска, описанное в начале публикации, претендует на констатацию дня. Предлагаем этот фрагмент:

«С недавних пор белорусским высокопоставленным чиновникам ездить особо некуда. Запад не признает Александра Лукашенко президентом и, соответственно, ждет от него не визитов, а отставки. Все дороги из Минска в основном ведут в Москву и Сочи. Господин Лукашенко в этом году трижды успел побывать в России: в феврале общался с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, в апреле — в Москве, а в мае они снова беседовали с видом на Черное море.

Владимир Макей в этом году побывал в Москве с визитом впервые, но обещал вернуться: осенью МИДы двух стран проведут заседание коллегий. Оно тоже пройдет в российской столице».